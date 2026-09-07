Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Meno ospiti dall'Asia e dal mondo arabo

Nel 2026 le notti alberghiere sono diminuite di circa l'1% in Svizzera. L'Europa, l'America e il mercato interno svizzero hanno in gran parte compensato le perdite. Sono invece mancati in modo significativo gli ospiti provenienti dal mondo arabo e da alcune parti dell'Asia – a causa della cancellazione dei voli dovuta alla guerra in Medio Oriente.

L'overtourism? Non siamo a quei livelli

Nydegger ridimensiona poi il dibattito sull'overtourism. Solo pochi hotspot come Interlaken sono molto frequentati, mentre regioni come i Grigioni, con un tasso di occupazione inferiore al 40%, o la Bassa Engadina, attendono ancora ospiti.