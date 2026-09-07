Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
Dopo cinque anni con l'amatissimo tennista come volto principale, Svizzera Turismo vuole fare qualcosa di «nuovo e sorprendente».
SVIZZERA - Per la prima volta in cinque anni, Svizzera turismo rinuncia alla figura di Roger Federer per la sua campagna pubblicitaria autunnale diffusa a livello globale. Il CEO Martin Nydegger parla di una riorientamento consapevole.
«Dopo cinque anni con Roger Federer nella nostra campagna principale, quest'anno vogliamo fare qualcosa di nuovo e sorprendente», afferma, precisando comunque che non si tratta necessariamente di una separazione definitiva...non viene esclusa una futura collaborazione.
Meno ospiti dall'Asia e dal mondo arabo
Nel 2026 le notti alberghiere sono diminuite di circa l'1% in Svizzera. L'Europa, l'America e il mercato interno svizzero hanno in gran parte compensato le perdite. Sono invece mancati in modo significativo gli ospiti provenienti dal mondo arabo e da alcune parti dell'Asia – a causa della cancellazione dei voli dovuta alla guerra in Medio Oriente.
L'overtourism? Non siamo a quei livelli
Nydegger ridimensiona poi il dibattito sull'overtourism. Solo pochi hotspot come Interlaken sono molto frequentati, mentre regioni come i Grigioni, con un tasso di occupazione inferiore al 40%, o la Bassa Engadina, attendono ancora ospiti.
Nydegger trova inefficaci i biglietti d'ingresso forfettari sul modello di Venezia, ma elogia modelli vincolati a uno scopo specifico come a Iseltwald, dove 5 franchi per visitatore vengono destinati alle infrastrutture.