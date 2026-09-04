Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

Omelette, formaggi e Nutella...tutti vegani

Ma che tipo di piatti ci si può aspettare alla Quiete del Bosco? «Ci occupiamo delle colazioni e, su richiesta, anche di pranzo e cena», spiega Mandy. «Di solito personalizzo l’offerta in funzione delle abitudini dell’ospite e dalla sua provenienza. Quindi se abbiamo un fan della colazione salata, magari propongo un'omelette vegetale, sostituendo le uova con la farina di ceci, e poi la farcisco a piacere con formaggio vegetale e verdure di stagione. Per chi invece è un po' più goloso come me, spazio da pancake con la frutta alla Nutella plant based. E per chi invece si prepara per una giornata di sport, opto per dello yogurt con granola fatta in casa. Se parliamo invece dell'aperitivo, abbiniamo una focaccia con olive o una pizzetta a una bottiglia di vino. Infine per pranzo e cena sfrutto volentieri la verdura bio dell'orto di famiglia, con melanzane su letti di tofu cremosi, la classica insalatona estiva o pseudo filetti in versione vegetale accompagnati da patate arrosto».

«Le insalate? C'è molto di più»

Per la coppia è infine importante sottolineare che la struttura è vegana principalmente per motivi etici, «perché ogni vita conta», e non c’è una finalità strettamente salutista.