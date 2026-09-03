Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

Gli Stati Uniti «hanno impiegato una serie di mezzi aerei, navali e spaziali non solo per continuare a colpire la capacità dell'Iran di attaccare le navi mercantili nello Stretto, ma anche per respingere contemporaneamente ondate di attacchi con droni mentre conducevano le rischiose operazioni di scorta alle navi che trasportavano milioni di barili di petrolio», hanno affermato i funzionari.

La CNN ha identificato le specifiche navi commerciali in entrata e in uscita che martedì hanno attraversato lo Stretto: si tratta di navi battenti bandiera di vari paesi stranieri, dall'Arabia Saudita alla Francia.