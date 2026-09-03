Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
Un'operazione record in tempo di guerra con mezzi aerei, navali e spaziali impiegati per garantire la sicurezza dei convogli
Martedì le forze armate statunitensi hanno scortato 40 navi mercantili che trasportavano 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, segnando il record in tempo di guerra: lo rivela la CNN citando due funzionari statunitensi a conoscenza delle operazioni.
Gli Stati Uniti «hanno impiegato una serie di mezzi aerei, navali e spaziali non solo per continuare a colpire la capacità dell'Iran di attaccare le navi mercantili nello Stretto, ma anche per respingere contemporaneamente ondate di attacchi con droni mentre conducevano le rischiose operazioni di scorta alle navi che trasportavano milioni di barili di petrolio», hanno affermato i funzionari.
La CNN ha identificato le specifiche navi commerciali in entrata e in uscita che martedì hanno attraversato lo Stretto: si tratta di navi battenti bandiera di vari paesi stranieri, dall'Arabia Saudita alla Francia.