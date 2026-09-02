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L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Le immagini di Claudio Zali nella sua (ennesima) lunga giornata. Alla fine però, resterà in carica fino alla fine di settembre.
L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
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di Cronaca Ticino
L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
Le immagini di Claudio Zali nella sua (ennesima) lunga giornata. Alla fine però, resterà in carica fino alla fine di settembre.

BELLINZONA - Esce dal Palazzo delle Orsoline, poi rientra, infine esce di nuovo e se ne va in sella alla sua moto.

Molte le speculazioni questo mercoledì sul destino di Claudio Zali e il suo futuro nel Governo ticinese. Per molti le dimissioni, o quantomeno la rimozione dal Dipartimento, erano ipotesi ben più che fondate.

La verità è che il consigliere leghista al Dipartimento del Territorio ci resterà fino al termine (peraltro da lui stabilito) ovvero fino alla fine del mese di settembre. Lo ha comunicato lui stesso, anticipando la conferenza stampa prevista del Consiglio di Stato nel tardo pomeriggio, con una mail mandata con il suo indirizzo istituzionale.

Una risposta che “gela” anche Piero Marchesi, suo subentrante annunciato e previsto, e che nella mattinata, ai microfoni della RSI, si era detto «disponibile» a un'entrata anticipata nel team di Governo.

Governo che, sulla questione Zali, deve ancora esprimersi in via ufficiale.

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Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

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