L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

La verità è che il consigliere leghista al Dipartimento del Territorio ci resterà fino al termine (peraltro da lui stabilito) ovvero fino alla fine del mese di settembre. Lo ha comunicato lui stesso, anticipando la conferenza stampa prevista del Consiglio di Stato nel tardo pomeriggio, con una mail mandata con il suo indirizzo istituzionale.

Una risposta che “gela” anche Piero Marchesi, suo subentrante annunciato e previsto, e che nella mattinata, ai microfoni della RSI, si era detto «disponibile» a un'entrata anticipata nel team di Governo.