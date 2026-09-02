Brione Verzasca non si arrende: una petizione per rilanciare la scuola media

L'obiettivo è chiedere al Consiglio di Stato di lasciare aperta la strada alla riattivazione, fissando un percorso decisionale chiaro e verificabile.

I verzaschesi si mobilitano

La petizione punta alla riattivazione a partire dal 2027/2028 e chiede che condizioni e criteri vengano definiti in anticipo, così da consentire a famiglie, direzioni e Comune di pianificare per tempo. Una richiesta che mira a rendere la decisione compatibile con la pianificazione scolastica e con le esigenze del territorio.