L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

Non la vittima, ma la segnalante

«Non so chi sia la vittima in questa nuova inchiesta, questa "terza persona"», spiega. «E non so esattamente quale sia il collegamento indiretto con il caso della mia assistita. È però effettivamente possibile che l'incarto sia stato aperto su segnalazione della mia cliente, che potrebbe aver riferito di questioni che coinvolgono altre persone. Credo che sia tutto dentro a un unico calderone».

Pezzi di puzzle mancanti

Antonini Luvini precisa quindi di essere stata scelta dalla 52enne come suo avvocato solo recentemente, in seguito alla pubblicazione delle registrazioni audio delle chiamate con Zali. E che, per questo motivo, non è al corrente di tutto quanto si sarebbe mosso in precedenza sul piano legale e di tutte le dichiarazioni rilasciate dalla donna alla procura.