LUGANO
Cureggia inaccessibile (in auto) per una notte
La strada cantonale Pregassona-Cureggia sarà chiusa a cavallo tra il 7 e l'8 settembre (dalle 22 alle 5) per lavori di pavimentazione
TIpress (foto d'archivio)
Fonte red
Cureggia inaccessibile (in auto) per una notte
La strada cantonale Pregassona-Cureggia sarà chiusa a cavallo tra il 7 e l'8 settembre (dalle 22 alle 5) per lavori di pavimentazione
La strada cantonale Pregassona – Cureggia sarà chiusa alla circolazione per lavori di pavimentazione (dal civico 23 fino al 35) nella notte tra il 7 e l'8 settembre, dalle 22 alle 5 del mattino. Lo rende noto il Dipartimento del territorio.
Non ci sono percorsi alternativi ma il transito pedonale e il passaggio per gli enti di primo intervento saranno sempre garantiti.
Inoltre, precisa il DT, il programma dei lavori potrebbe subire modifiche a dipendenza delle condizioni meteorologiche.
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