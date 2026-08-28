«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Poi si parla dei giovani. Di chi purtroppo si approccia all'affettività attraverso il film porno. «Quello che succede nei video non è la realtà. Ci sono delle cose pesanti che non puoi fare le "prime volte". Un messaggio dovrebbe arrivare anche dalle famiglie. Serve una mentalità aperta. Proibire non serve a nulla. Serve parlare».

«Senza vergogna»

Melba racconta anche qualcosa della sua vita privata. «Sono strana. Senza vergogna. Mi piace fare tanti scherzi. E poi sono una spendacciona, riesco a comprare anche la cosa più cretina al mondo. Inoltre sono malata di pulizie, faccio l'aspirapolvere due o tre volte al giorno. Da adolescente ero tremenda. Ne ho fatte passare di tutti i colori ai miei genitori. Oggi abbiamo un bel rapporto. Credo molto nell'amicizia. Per me l'amicizia è esserci».