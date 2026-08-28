«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
Melba Monti si racconta, dal successo su OnlyFans al night club: «Sono malata di pulizie, faccio tanti scherzi e a volte consolo i clienti che piangono».
Melba Monti si racconta, dal successo su OnlyFans al night club: «Sono malata di pulizie, faccio tanti scherzi e a volte consolo i clienti che piangono».
SAVOSA/ BALERNA - Si è fatta conoscere tramite OnlyFans. Oggi lavora anche in un night club a Balerna. Lei è Melba Monti, 27enne cresciuta nel Locarnese. La ritroviamo nel salotto di TioTalk dopo quattro anni dalla sua prima intervista. Il piglio è decisamente cambiato. Melba, che all'epoca sembrava parecchio introversa, è più spontanea. Scherzosa. Sorridente. Arriva accompagnata dal suo compagno. «Che nel frattempo ha iniziato a fare video con me – spiega Melba –. Agli utenti del mio profilo di OnlyFans piace vedermi in attività intime in coppia».
Sotto i riflettori
Dopo l'intervista apparsa su tio.ch nel 2022 Melba è finita sotto i riflettori un po' ovunque. Anche all'estero. Ad esempio in Italia o in Inghilterra. «A me piace stare al centro dell'attenzione».
Poi si parla dei giovani. Di chi purtroppo si approccia all'affettività attraverso il film porno. «Quello che succede nei video non è la realtà. Ci sono delle cose pesanti che non puoi fare le "prime volte". Un messaggio dovrebbe arrivare anche dalle famiglie. Serve una mentalità aperta. Proibire non serve a nulla. Serve parlare».
«Senza vergogna»
Melba racconta anche qualcosa della sua vita privata. «Sono strana. Senza vergogna. Mi piace fare tanti scherzi. E poi sono una spendacciona, riesco a comprare anche la cosa più cretina al mondo. Inoltre sono malata di pulizie, faccio l'aspirapolvere due o tre volte al giorno. Da adolescente ero tremenda. Ne ho fatte passare di tutti i colori ai miei genitori. Oggi abbiamo un bel rapporto. Credo molto nell'amicizia. Per me l'amicizia è esserci».
In seguito passa all'esperienza nel night club. «Non c'è mai contatto fisico coi clienti. Al massimo si va nel privé. Si beve. E io faccio un balletto. Punto. Sento di essere un po' una psicologa. Tanti clienti vogliono parlare. Si confidano. Si sfogano. Le emozioni escono. Mi è capitato di vedere qualcuno piangere. Poi io non sono brava a consolare le persone. Non sono una donna che abbraccia di solito. Ero già così da piccola. Abbraccio gli animali, i miei cagnolini. Quelli sì».
Il compagno e i guadagni
Inevitabile a questo punto tornare sulla sua relazione. Quella col suo compagno. «Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare accanto a una donna che fa il mio lavoro. Bisogna essere tanto sicuri di sé stessi e fidarsi della partner. Lui ha molta pazienza».
In tante interviste precedenti altri media hanno chiesto a Melba se col suo mestiere, riferendosi in particolare a OnlyFans, si guadagna tanto. «È una domanda che non mi dà fastidio. Si può guadagnare tanto come si può guadagnare poco. Dipende quanto tempo investi. Quanto stai dietro all'attività. C'è stato ad esempio un periodo in cui non sono stata bene. E le cose non è che vanno avanti da sole. Il futuro? Non ci penso. A me piace vivere il momento».