Il cantore di una musica senza tempo. «Agli hater risponde mia sorella»

Il mercato di riferimento resta soprattutto l’Italia, in particolare l’Emilia-Romagna, dove il genere è ancora molto radicato. Numerose poi le apparizioni televisive tra Milano, Torino e Padova. «Gli anziani sono quelli che rispondono meglio», racconta. E ricorda un episodio significativo: «Una signora di 80-90 anni si è messa a piangere dopo che ho cantato due canzoni di Enrico Musiani. Mi ha detto che le ricordavano sua mamma. Capisci che queste cose per me sono tutto».