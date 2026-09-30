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Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

La decisione per 23 voti a 17. Servirà la doppia maggioranza popolo e Cantoni
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Fonte ats
elaborata da Redazione
Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
La decisione per 23 voti a 17. Servirà la doppia maggioranza popolo e Cantoni

BERNA - Dopo un appassionato dibattito, costellato da dotti excursus storico-giuridici, gli Stati hanno deciso (23 voti a 17 e tre astenuti): il pacchetto di accordi fra la Svizzera e l'Ue va sottoposto a referendum obbligatorio sui generis (maggioranza di popolo e Cantoni).

Non si tratta della prima volta che ciò accade, come ricordato in aula. È stato il caso del voto del 1992 sullo Spazio economico europeo (SEE, bocciato alle urne) e, nel 1972, dell'Accordo di libero scambio con l'allora Comunità economica europea (CEE).

Il "ministro" degli esteri Ignazio Cassis, ha difeso la posizione del Consiglio federale, ossia che i nuovi accordi andavano sottoposti a referendum facoltativo (maggioranza del popolo).

Marco Chiesa: «Il pacchetto deve essere sottoposto alla doppia maggioranza»
Il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione europea deve essere sottoposto alla doppia maggioranza di Popolo e Cantoni. È quanto ha sostenuto nel suo intervento Marco Chiesa, Consigliere agli Stati UDC, secondo cui una scelta di questa portata richiede «più legittimazione democratica, non meno».

Il consigliere ha richiamato poi il ruolo dei Cantoni nel sistema federale, soffermandosi sul Ticino e sulle conseguenze della libera circolazione e del frontalierato sul mercato del lavoro. A sostegno della doppia maggioranza ha citato anche i precedenti del 1972, per l'Accordo di libero scambio con la Comunità economica europea, e del 1992, per lo Spazio economico europeo. «Una legittimazione più ampia non indebolisce una decisione. La rafforza», ha affermato, concludendo che la doppia maggioranza «non è un ostacolo» ma «è Svizzera».

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