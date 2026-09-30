Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Il consigliere ha richiamato poi il ruolo dei Cantoni nel sistema federale, soffermandosi sul Ticino e sulle conseguenze della libera circolazione e del frontalierato sul mercato del lavoro. A sostegno della doppia maggioranza ha citato anche i precedenti del 1972, per l'Accordo di libero scambio con la Comunità economica europea, e del 1992, per lo Spazio economico europeo. «Una legittimazione più ampia non indebolisce una decisione. La rafforza», ha affermato, concludendo che la doppia maggioranza «non è un ostacolo» ma «è Svizzera».