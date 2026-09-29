Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

La campagna "Scegliere con cura"

Dal profilo della sensibilizzazione dei pazienti, il Dipartimento della sanità e della socialità ha lanciato la campagna "Scegliere con cura", che mira a favorire la cultura dell’appropriatezza delle cure e di un utilizzo più consapevole, efficace e sostenibile delle prestazioni sanitarie. È inoltre in fase di approfondimento la nuova pianificazione ospedaliera cantonale, che persegue l’obiettivo di ridurre la frammentazione dei mandati attribuiti e di concentrare le prestazioni che richiedono maggiore specializzazione.