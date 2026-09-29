140 candeline sulla prima fetta della torta

Dentro questa proposta trovano posto generi e scene diverse. L'urban italiano e ticinese sarà rappresentato, tra gli altri, da Dante ed Ekarzz con Argent d' poche e Rockit, mentre il freestyle rap sarà al centro di Pantheon, torneo organizzato da WRF Lugano. R&B, pop, club music e sonorità arabe e nordafricane si incontreranno invece al Soleggiata Christmas Party con Tära e Turbolenta Leila. Non mancheranno le sonorità più dure: Pandemonium Over Lugano tornerà a dare spazio al metal underground ticinese e italiano, mentre Nextpunk celebrerà 25 anni di attività nel punk rock e nella scena indipendente.