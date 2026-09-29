Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs

TORONTO - In una maxi operazione di mercato che ha coinvolto diversi giocatori, i Toronto Maple Leafs hanno acquisito dai Columbus Blue Jackets il portiere Elvis Merzļikins, l'ala Kirill Marchenko e l'attaccante Miles Wood, cedendo in cambio Matthew Knies, Steven Lorentz, Emil Andrae e una scelta al secondo giro del Draft 2027.