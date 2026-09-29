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Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs

L'ex portiere del Lugano cambia franchigia dopo sette anni
Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs
IMAGO / Romans Koksarovs
di Fabrizio BerettaGiornalista
Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs
L'ex portiere del Lugano cambia franchigia dopo sette anni
HOCKEY: Risultati e classifiche

TORONTO - In una maxi operazione di mercato che ha coinvolto diversi giocatori, i Toronto Maple Leafs hanno acquisito dai Columbus Blue Jackets il portiere Elvis Merzļikins, l'ala Kirill Marchenko e l'attaccante Miles Wood, cedendo in cambio Matthew Knies, Steven Lorentz, Emil Andrae e una scelta al secondo giro del Draft 2027.

L'ex portiere del Lugano - attualmente infortunato a una spalla - lascia così Columbus dopo sette stagioni. Nell'ultima ha disputato 30 partite, con una media di 3,4 gol incassati a incontro. Il suo contratto scadrà al termine della stagione corrente, dopodiché i tifosi del Lugano si augurano che possa fare ritorno sulle rive del Ceresio.

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