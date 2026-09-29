NHL
Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs
L'ex portiere del Lugano cambia franchigia dopo sette anni
IMAGO / Romans Koksarovs
Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs
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Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs
L'ex portiere del Lugano cambia franchigia dopo sette anni
Elvis Merzlikins passa ai Toronto Maple Leafs
L'ex portiere del Lugano cambia franchigia dopo sette anni
TORONTO - In una maxi operazione di mercato che ha coinvolto diversi giocatori, i Toronto Maple Leafs hanno acquisito dai Columbus Blue Jackets il portiere Elvis Merzļikins, l'ala Kirill Marchenko e l'attaccante Miles Wood, cedendo in cambio Matthew Knies, Steven Lorentz, Emil Andrae e una scelta al secondo giro del Draft 2027.
L'ex portiere del Lugano - attualmente infortunato a una spalla - lascia così Columbus dopo sette stagioni. Nell'ultima ha disputato 30 partite, con una media di 3,4 gol incassati a incontro. Il suo contratto scadrà al termine della stagione corrente, dopodiché i tifosi del Lugano si augurano che possa fare ritorno sulle rive del Ceresio.
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