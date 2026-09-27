Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa, affermando che «la prassi seguita in materia di neutralità dal 1848 abbia dato buoni risultati» e che la Costituzione allo stato attuale garantisca già il margine di manovra necessario per tutelare gli interessi del Paese anche in un contesto mutevole.

Al contrario, il comitato a favore dell'iniziativa ─ che, oltre a Pro Svizzera e l'UDC, in Ticino include anche forze della sinistra più radicale, come il Partito Comunista ─ ritiene che gli eventi internazionali e le crisi geopolitiche degli ultimi anni abbiano "annacquato" la neutralità elvetica, ridimensionando il ruolo di mediatore della Confederazione e la portata dei suoi buoni uffici. «Il mondo non ha bisogno di una Svizzera che faccia quello che fanno tutti gli altri», ha affermato in tal senso il consigliere agli Stati democentrista Marco Chiesa.