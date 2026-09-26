Il Ticino sarà la Regione svizzera del Gusto 2027
Dopo Zurigo, il cantone raccoglierà il testimone nel 2027. La Settimana svizzera del Gusto è in programma dal 16 al 26 settembre 2027
AIROLO / CHIASSO - Il Ticino, e in particolare la linea del Gottardo da Airolo a Chiasso, sarà la Regione svizzera del Gusto 2027. Il cantone raccoglierà il testimone da Zurigo, designata Regione svizzera del Gusto 2026.
L'annuncio arriva al termine della 26esima Settimana svizzera del Gusto, che secondo gli organizzatori ha registrato una partecipazione stimata di 620'000 persone. In tutto il Paese sono state riservate diverse centinaia di date per incontri con i produttori, appuntamenti nelle scuole e nei luoghi del gusto e feste locali.
Nata su iniziativa di persone appassionate di gastronomia e sostenuta da chef locali e produttori provenienti da tutta la Svizzera, la manifestazione punta a valorizzare il mangiar bene, l'agricoltura contadina, il patrimonio culinario e i luoghi dell'ospitalità.
La 27esima Settimana svizzera del Gusto si terrà dal 16 al 26 settembre 2027. Il padrino o la madrina dell'evento nazionale sarà annunciato nel marzo dello stesso anno.