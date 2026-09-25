«Estati a 50°C? No, grazie!», in piazza a Bellinzona per «fermare la crisi climatica»

Tra le richieste figurano una più rapida riduzione delle emissioni e l'uscita dalle energie fossili, maggiori investimenti per clima e biodiversità, il risanamento energetico degli edifici e lo sviluppo delle energie rinnovabili. La transizione ecologica, sostengono i promotori, deve inoltre procedere insieme alla giustizia sociale, con un'equa distribuzione di costi e benefici.

Sul fronte dell'adattamento vengono chiesti centri abitati ed edifici pubblici più resilienti alle alte temperature, con più alberi, ombra e aree verdi, oltre a piani contro la canicola e misure per le persone più vulnerabili. Le rivendicazioni riguardano anche la tutela di lavoratrici e lavoratori in caso di caldo estremo, una migliore gestione delle risorse idriche e aiuti all'agricoltura per affrontare siccità ed eventi meteorologici estremi.