Emergenza a Lugano Airport: la risposta si testa sul campo
L'esercitazione "Simex 26" ha avuto luogo giovedì sera
L'esercitazione "Simex 26" ha avuto luogo giovedì sera
AGNO - Si è tenuta giovedì sera all’aeroporto di Lugano l’esercitazione di emergenza su larga scala “SIMEX 26”, che ha visto il coinvolgimento diretto di tutti i principali enti di primo intervento della regione. L’appuntamento ha rappresentato un banco di prova fondamentale per testare, in condizioni realistiche, procedure, tempi di risposta e capacità di coordinamento tra le varie organizzazioni chiamate ad agire in caso di incidente.
La simulazione
Lo scenario proposto simulava un incidente aereo all’interno del perimetro aeroportuale, con numerose persone coinvolte e la temporanea indisponibilità di uno degli accessi abituali per i soccorsi. Una situazione complessa, concepita appositamente per mettere sotto pressione il sistema e valutare la prontezza e la collaborazione dei diversi attori anche di fronte a imprevisti.
I partecipanti
Alla serata hanno preso parte, oltre al personale e ai pompieri aeroportuali di Lugano Airport, la Polizia cantonale, il Corpo civici pompieri di Lugano, i servizi sanitari e di soccorso, Skyguide, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Il tutto si è svolto sotto la supervisione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
Gli obiettivi
L’esercitazione ha permesso di verificare l’efficacia della catena di allarme, l’interazione tra i soccorsi, il coordinamento operativo tra aeroporto e organizzazioni di primo intervento, oltre all’attivazione del Comitato di crisi di Lugano Airport. Uno degli obiettivi centrali era inoltre valutare la circolazione delle informazioni e la gestione della comunicazione in piena emergenza.
L'analisi
Nei prossimi giorni, i risultati dell’esercitazione saranno analizzati in dettaglio, per individuare eventuali punti da migliorare e aggiornare, se necessario, le procedure operative.
Allenarsi permette di migliorare
Le simulazioni di emergenza di questa portata sono parte integrante della sicurezza aeroportuale: solo attraverso esercitazioni regolari è possibile mettere davvero alla prova quanto previsto dal Piano di emergenza e assicurare un coordinamento efficace tra tutti i soggetti coinvolti. Per Lugano Airport, la normativa impone di svolgere esercitazioni di questo tipo ogni due anni, proprio per mantenere alto il livello di sicurezza e intervenire tempestivamente su eventuali criticità emerse.