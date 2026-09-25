Emergenza a Lugano Airport: la risposta si testa sul campo

I partecipanti

Alla serata hanno preso parte, oltre al personale e ai pompieri aeroportuali di Lugano Airport, la Polizia cantonale, il Corpo civici pompieri di Lugano, i servizi sanitari e di soccorso, Skyguide, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Il tutto si è svolto sotto la supervisione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Gli obiettivi

L’esercitazione ha permesso di verificare l’efficacia della catena di allarme, l’interazione tra i soccorsi, il coordinamento operativo tra aeroporto e organizzazioni di primo intervento, oltre all’attivazione del Comitato di crisi di Lugano Airport. Uno degli obiettivi centrali era inoltre valutare la circolazione delle informazioni e la gestione della comunicazione in piena emergenza.