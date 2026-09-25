Un incentivo fiscale per chi compra locale: la proposta del Centro

Il meccanismo potrebbe basarsi, per esempio, su una carta elettronica o un wallet digitale. I cittadini potrebbero destinarvi una quota limitata dello stipendio o, nel caso degli indipendenti, del proprio reddito. Le somme sarebbero spendibili soltanto presso gli esercenti ticinesi che partecipano al sistema. Sugli importi effettivamente utilizzati potrebbe poi essere riconosciuto un credito d’imposta cantonale rimborsabile, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria della misura.

Pedroni ha richiamato le difficoltà che interessano il commercio locale e numerose piccole e medie imprese: «La crescente digitalizzazione dei consumi, gli acquisti transfrontalieri e le piattaforme online internazionali stanno modificando profondamente le nostre abitudini. È quindi fondamentale individuare strumenti innovativi e sostenibili che permettano di mantenere una parte maggiore del potere d’acquisto sul territorio, senza introdurre obblighi o limitazioni alla libertà di scelta dei cittadini e delle imprese».