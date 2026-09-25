Auto svaligiate e franchi svizzeri tra la refurtiva: due arresti

I due sono stati fermati e si sono mostrati ostili durante il controllo. La perquisizione ha permesso di rinvenire un martelletto frangi vetro, diverse carte di credito, banconote, franchi svizzeri e vari documenti. Gli agenti hanno poi esteso i controlli alle vie adiacenti, tra cui via Ferrari e via Santo Garovaglio, dove sono state trovate altre cinque auto con i finestrini infranti.

Portati in Questura, i due sono stati identificati: sul 23enne spagnolo sono emersi precedenti per reati analoghi. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e indagati per danneggiamento aggravato. Sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo previsto in mattinata.