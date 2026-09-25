Alzheimer Ticino, una giornata di condivisione a Tenero

Nel corso della giornata è stato inoltre assegnato il "Premio Grande Cuore 2026" a Zeno Gaggini, 14 anni, per le cure affettuose che dedica in diversi modi alla nonna, e al professor Davide Mangani, immunologo, per il suo impegno a favore della malattia di Alzheimer. "Momenti come questo - ci dice - sono essenziali per ricordarci che non siamo soli e che nessun peso è insostenibile se impariamo a condividerne il carico, insieme".

L'appuntamento ha permesso ai partecipanti di consolidare amicizie e fare nuove conoscenze, offrendo al tempo stesso l'occasione per conoscere più da vicino l'impegno di Alzheimer Ticino e di quanti operano a favore delle persone con problemi cognitivi e dei loro familiari, accompagnandoli nel difficile percorso della malattia.