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Alzheimer Ticino, una giornata di condivisione a Tenero

Circa 150 persone alla festa annuale. Il "Premio Grande Cuore 2026" assegnato al 14enne Zeno Gaggini e all'immunologo Davide Mangani.
Alzheimer Ticino, una giornata di condivisione a Tenero
Alzheimer Locarno
Fonte Alzheimer Locarno
elaborata da Redazione
Alzheimer Ticino, una giornata di condivisione a Tenero
Circa 150 persone alla festa annuale. Il "Premio Grande Cuore 2026" assegnato al 14enne Zeno Gaggini e all'immunologo Davide Mangani.

TENERO - Circa 150 persone hanno partecipato domenica 20 settembre alla tradizionale festa annuale promossa dalla sezione Alzheimer Ticino all'agriturismo Al Saliciolo di Tenero, organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer e di altre forme di demenza, ricorrenza istituita dall'OMS per accendere i riflettori su una patologia che non colpisce soltanto chi ne soffre, ma coinvolge profondamente anche l'universo emotivo delle famiglie. La giornata è stata anche l'occasione per ricordare il 2026, Anno Internazionale del Volontariato.

Ad accompagnare l'incontro, oltre al pranzo a base di polenta e spezzatino, formaggio e dessert, sono stati i Clown Dottori, la musica del Trio Gyrumetha e la presenza di numerosi volontari e volontarie.

Nel corso della giornata è stato inoltre assegnato il "Premio Grande Cuore 2026" a Zeno Gaggini, 14 anni, per le cure affettuose che dedica in diversi modi alla nonna, e al professor Davide Mangani, immunologo, per il suo impegno a favore della malattia di Alzheimer. "Momenti come questo - ci dice - sono essenziali per ricordarci che non siamo soli e che nessun peso è insostenibile se impariamo a condividerne il carico, insieme".

L'appuntamento ha permesso ai partecipanti di consolidare amicizie e fare nuove conoscenze, offrendo al tempo stesso l'occasione per conoscere più da vicino l'impegno di Alzheimer Ticino e di quanti operano a favore delle persone con problemi cognitivi e dei loro familiari, accompagnandoli nel difficile percorso della malattia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.alzheimer-schweiz.ch.

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