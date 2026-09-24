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Un nuovo presidente per Ticino Turismo

Il Consiglio di Amministrazione di ATT si rinnova con nuovi ingressi e l'obiettivo di rafforzare la competitività del turismo ticinese.
Un nuovo presidente per Ticino Turismo
Ticino Turismo
Fonte red
elaborata da Redazione
Un nuovo presidente per Ticino Turismo
Il Consiglio di Amministrazione di ATT si rinnova con nuovi ingressi e l'obiettivo di rafforzare la competitività del turismo ticinese.

BELLINZONA - Cambio alla presidenza dell’Agenzia turistica ticinese SA (ATT). A partire dal 24 settembre 2026, Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla guida del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia turistica ticinese SA.

Membro del CdA di ATT dalla sua nascita nel 2015, Patelli ricopriva la carica di presidente nel 2021. «Durante il suo mandato - si legge in una nota stampa - sono stati consolidati progetti strategici come la Strategia turistica 2030, l’evoluzione e la digitalizzazione del Ticino Ticket, lo sviluppo di iniziative legate alla sostenibilità e il rafforzamento del turismo business».

«Sono stati anni intensi e ricchi di sfide, durante i quali il turismo ticinese ha saputo evolvere, rafforzare la collaborazione tra gli attori del territorio e avviare progetti importanti per il futuro della destinazione», commenta Simone Patelli. «Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, la Direzione con le collaboratrici e i collaboratori e tutti i partner per la fiducia e per il lavoro svolto insieme».

A succedergli sarà quindi Massimo Perucchi, classe 1967, albergatore e direttore dell’Hotel La Meridiana Lake & Spa di Ascona. Legato al turismo regionale e già membro del CdA di ATT dal 2019 in rappresentanza di HotellerieSuisse Ticino, Perucchi nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse cariche istituzionali in ambito turistico. «Raccolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il lavoro avviato, ringraziando Simone Patelli per la visione strategica che ha portato a una crescita importante di ATT», afferma Massimo Perucchi. «Il dialogo con gli attori del settore resterà centrale per rafforzare ulteriormente il posizionamento del Ticino come destinazione attrattiva tutto l’anno, sostenibile e competitiva».

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione prevede inoltre altri avvicendamenti: Massimo Suter, raggiunti i dodici anni massimi termina il suo mandato nel CdA di ATT e gli succede, in rappresentanza di GastroTicino, Gabriele Beltrami, direttore della stessa associazione. In sostituzione di Simone Patelli quale rappresentante dell’Associazione Campeggi Ticinesi entra invece Mattia Galli, responsabile Regione Sud del TCS Camping nazionale e attivo nell’Associazione Campeggi Ticinesi dal 2019.

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