Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Sono stati anni intensi e ricchi di sfide, durante i quali il turismo ticinese ha saputo evolvere, rafforzare la collaborazione tra gli attori del territorio e avviare progetti importanti per il futuro della destinazione», commenta Simone Patelli. «Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, la Direzione con le collaboratrici e i collaboratori e tutti i partner per la fiducia e per il lavoro svolto insieme».

A succedergli sarà quindi Massimo Perucchi, classe 1967, albergatore e direttore dell’Hotel La Meridiana Lake & Spa di Ascona. Legato al turismo regionale e già membro del CdA di ATT dal 2019 in rappresentanza di HotellerieSuisse Ticino, Perucchi nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse cariche istituzionali in ambito turistico. «Raccolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il lavoro avviato, ringraziando Simone Patelli per la visione strategica che ha portato a una crescita importante di ATT», afferma Massimo Perucchi. «Il dialogo con gli attori del settore resterà centrale per rafforzare ulteriormente il posizionamento del Ticino come destinazione attrattiva tutto l’anno, sostenibile e competitiva».