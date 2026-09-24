Furgone in panne blocca un bus (e anche una buona fetta di Lugano)

MASSAGNO - Non sono sfuggiti ai nostri lettori i grossi disagi al traffico che si sono verificati nel primo pomeriggio di giovedì lungo Via San Gottardo a Lugano. Come abbiamo avuto modo di verificare, è stata la panne a un furgone, che ha bloccato parzialmente la carreggiata, a innescare uno stop della circolazione lungo la trafficata arteria in uscita dalla città.