Furgone in panne blocca un bus (e anche una buona fetta di Lugano)
Grossi disagi al traffico in direzione di Savosa, nel primo pomeriggio di oggi
Grossi disagi al traffico in direzione di Savosa, nel primo pomeriggio di oggi
MASSAGNO - Non sono sfuggiti ai nostri lettori i grossi disagi al traffico che si sono verificati nel primo pomeriggio di giovedì lungo Via San Gottardo a Lugano. Come abbiamo avuto modo di verificare, è stata la panne a un furgone, che ha bloccato parzialmente la carreggiata, a innescare uno stop della circolazione lungo la trafficata arteria in uscita dalla città.
I disagi si sono protratti per circa mezz'ora, ma si sono fatti sentire non solo nella zona di Massagno, ma fino a via Maraini, ben oltre la stazione FFS, e lungo Via San Gottardo e Via Zurigo, a salire dal centro cittadino. Nel lungo serpentone di veicoli sono rimasti intrappolati anche alcuni autobus di linea.
A risolvere la situazione è stata una pattuglia della polizia, con un intervento provvidenziale per sgomberare la sede stradale.