Villa Luganese, e se l'ex scuola diventasse un asilo nido?
A proporlo è una mozione di Lucia Minotti: «Il tema merita attenzione. Nel comparto nord-est della Città non è presente alcun nido per l'infanzia»
LUGANO - Dare una nuova vita all'ex scuola elementare di Villa Luganese ─ chiusa al termino dello scorso anno scolastico ─ trasformando lo stabile ora inutilizzato in un asilo nido per le famiglie del comparto nord-est della Città di Lugano. È quanto chiede una mozione presentata Lucia Minotti.
«La decisione di chiudere la sede scolastica è stata determinata dal progressivo calo degli allievi. Nell'anno scolastico 2025/2026 la scuola elementare contava 16 allievi, riuniti in un'unica pluriclasse, mentre la scuola dell'infanzia era frequentata da 11 bambini. Per l'anno successivo le previsioni indicavano rispettivamente 15 e 7 allievi. Il fabbisogno di posti negli asili nido segue però dinamiche diverse da quelle della scuola dell'infanzia e della scuola elementare», scrive nell'atto la consigliera comunale leghista.
E lo dimostrano le cifre di questi ultimi anni. Nel 2024 i quattro nidi comunali disponevano complessivamente di 121 posti, occupati al 100%. Nel corso dell'anno avevano accolto circa 190 bambini e risultavano oltre 100 richieste di ammissione pendenti.
«Il tema merita quindi una riflessione non soltanto sulla quantità dei posti disponibili, ma anche sulla loro distribuzione sul territorio cittadino», prosegue Minotti, ricordando come «nel comparto costituito da Villa Luganese, Cadro, Davesco-Soragno, Sonvico e Val Colla non è attualmente presente un asilo nido comunale».
Inoltre«la Città dispone già dell'immobile» nella sua interezza e questo potrebbe «consentire di andare oltre la semplice creazione di posti nido, integrando ulteriori attività e servizi rivolti ai bambini e alle famiglie e dando vita, nel tempo, a un vero e proprio polo per la prima infanzia del comparto nord-est».