«Una comunità unita da storia e futuro»

Il presidente uscente Massimo Sertori, assessore della Lombardia, ha ricordato i risultati raggiunti nell'ultimo anno: dalla tutela delle acque e gestione dei laghi allo sviluppo dei collegamenti con il Canton Ticino e al percorso verso il cabotaggio transfrontaliero. La collaborazione ha interessato anche fauna selvatica, patrimonio boschivo, emergenze sanitarie, formazione e cultura, oltre al confronto sui lavoratori frontalieri e sulla nuova programmazione Interreg.

La Presidenza passa ad Alberto Preioni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte. Tra gli obiettivi indicati per il nuovo mandato figurano una Regio Insubrica più vicina alle esigenze dei territori e il rafforzamento della collaborazione su mobilità, infrastrutture, economia, formazione, imprese e futura programmazione Interreg Italia-Svizzera. Un'attenzione particolare sarà dedicata anche al turismo, valorizzando insieme laghi, montagne, paesaggi, cultura e tradizioni dell'area.