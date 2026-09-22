«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Per entrare nello showroom, spiega, i ladri hanno infranto un vetro particolarmente resistente. «Chi mi ha sistemato l'infisso mi ha detto che deve essere stata usata una spranga, sono vetri isolanti enormi». All'interno, i malviventi si sono poi introdotti nell'ufficio nel quale erano custodite le chiavi delle vetture. «Hanno tolto tutte le chiavi dal cassetto», racconta il titolare, che dopo quanto accaduto ha già deciso di cambiare abitudini: «Adesso mi sono fatto la mia valigetta, non le lascio più in ufficio».