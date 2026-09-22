7mila franchi per le popolazioni colpite da catastrofi naturali

Un contributo pari a 3'500 franchi, è stato destinato all’emergenza provocata dalla devastante alluvione che ha colpito il nord del Nepal il 26 agosto scorso; l’importo sarà versato alla Catena della Solidarietà che ha avviato una raccolta fondi a favore della popolazione colpita.

L’alluvione ha causato ingenti distruzioni, travolgendo villaggi e danneggiando abitazioni, strade, ponti e infrastrutture essenziali. 1'750 franchi verranno versati, sempre alla Catena della solidarietà, a favore dell’Indonesia colpita il 15 agosto da un terremoto di magnitudo 7,7 al largo delle coste del Paese. L’isola di Flores è stata interessata anche da numerose forti scosse di assestamento, con vittime, danni a edifici e infrastrutture e la necessità di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione.