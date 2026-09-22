7mila franchi per le popolazioni colpite da catastrofi naturali
I fondi comunali saranno destinati a progetti di assistenza tramite la Catena della Solidarietà e la Croce Rossa Svizzera.
MASSAGNO - Il Municipio di Massagno, in queste settimane, ha deciso di destinare complessivamente 7'000 franchi a favore delle popolazioni colpite da alcune recenti catastrofi naturali che hanno interessato Nepal, Indonesia e Colombia.
L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Comune a sostenere le popolazioni confrontate con situazioni di emergenza e con le conseguenze di eventi naturali di particolare gravità.
Un contributo pari a 3'500 franchi, è stato destinato all’emergenza provocata dalla devastante alluvione che ha colpito il nord del Nepal il 26 agosto scorso; l’importo sarà versato alla Catena della Solidarietà che ha avviato una raccolta fondi a favore della popolazione colpita.
L’alluvione ha causato ingenti distruzioni, travolgendo villaggi e danneggiando abitazioni, strade, ponti e infrastrutture essenziali. 1'750 franchi verranno versati, sempre alla Catena della solidarietà, a favore dell’Indonesia colpita il 15 agosto da un terremoto di magnitudo 7,7 al largo delle coste del Paese. L’isola di Flores è stata interessata anche da numerose forti scosse di assestamento, con vittime, danni a edifici e infrastrutture e la necessità di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione.
1'750 franchi sono infine destinati alla Colombia, colpita il 10 agosto scorso da un terremoto di magnitudo 7,4. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, ha coinvolto ben 16 dei 32 dipartimenti del Paese e ha provocato gravi danni e distruzioni ad abitazioni e infrastrutture essenziali in diverse zone del Paese, provocando diverse vittime e migliaia di sfollati. Il contributo comunale sarà versato alla Croce Rossa Svizzera.
«Con questi tre contributi - si legge in una nota - il Comune di Massagno intende esprimere concretamente la propria vicinanza alle comunità colpite e contribuire agli interventi di emergenza e di assistenza alla popolazione».