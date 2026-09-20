Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

La maggioranza desidera regole chiare

Il 57 percento degli intervistati è favorevole all'introduzione per legge di una distanza minima di sorpasso di 1,5 metri. Il sostegno è particolarmente elevato tra chi va regolarmente in bicicletta, con il 72 percento di favorevoli. Secondo l'ATA, è significativa anche l'approvazione tra gli automobilisti: poco più della metà si esprime a favore di una distanza minima di sorpasso.

«La regola è troppo poco chiara»

Edward Weber, responsabile di progetto presso l'ATA, accoglie con favore il risultato: «La regola attuale, che prescrive solo una "distanza sufficiente" e considerazione, è troppo poco chiara». Una distanza minima di sorpasso stabilita per legge migliorerebbe la sicurezza dei ciclisti e offrirebbe agli automobilisti «un orientamento semplice e comprensibile».