Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
Come si sorpassano i ciclisti? Finora ognuno decide da sé. Eppure molti, anche a fronte di diversi incidenti, desiderano regole chiare.
DISTANZA MINIMA - I ciclisti in Svizzera spesso sudano freddo quando vengono sorpassati dalle auto. Il motivo: tra automobile e bicicletta spesso rimane poco spazio. Secondo uno studio commissionato dall'Associazione traffico e ambiente (ATA), la distanza media di sorpasso è di 120 centimetri. Una situazione che preoccupa molti, come emerge anche da un sondaggio rappresentativo commissionato dall'ATA.
Grande insicurezza durante il sorpasso
Secondo il sondaggio, il 52 percento degli intervistati considera un problema la distanza con cui le auto sorpassano le biciclette nelle città svizzere. L'insicurezza è maggiore sulle strade con limite di 50 km/h: il 57 percento di chi va regolarmente in bicicletta dichiara di sentirsi spesso insicuro. Sulle strade con limite di 30 km/h la percentuale scende al 49 percento.
La maggioranza desidera regole chiare
Il 57 percento degli intervistati è favorevole all'introduzione per legge di una distanza minima di sorpasso di 1,5 metri. Il sostegno è particolarmente elevato tra chi va regolarmente in bicicletta, con il 72 percento di favorevoli. Secondo l'ATA, è significativa anche l'approvazione tra gli automobilisti: poco più della metà si esprime a favore di una distanza minima di sorpasso.
«La regola è troppo poco chiara»
Edward Weber, responsabile di progetto presso l'ATA, accoglie con favore il risultato: «La regola attuale, che prescrive solo una "distanza sufficiente" e considerazione, è troppo poco chiara». Una distanza minima di sorpasso stabilita per legge migliorerebbe la sicurezza dei ciclisti e offrirebbe agli automobilisti «un orientamento semplice e comprensibile».
163 incidenti di sorpasso
Anche i dati sugli incidenti del 2025 evidenziano il problema. Secondo un'analisi dei dati dell'Ufficio federale di statistica UST, sono stati registrati complessivamente 163 incidenti di sorpasso tra auto e biciclette o e-bike nei quali la persona al volante dell'auto era considerata la principale responsabile. Nel 2016 i casi erano 132.
DemoSCOPE ha condotto il sondaggio online nell'agosto 2026 in tutta la Svizzera, intervistando 1009 persone. Alle domande sulla percezione della sicurezza durante l'uso della bicicletta hanno risposto 373 persone che si spostano regolarmente in bicicletta.