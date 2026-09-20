Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

Sempre nel 2017 ha iniziato a occuparsi anche di elicotteri. Oggi è istruttore e pilota e, con la sua azienda, partecipa a diverse operazioni in tutta Italia. «Quando siamo impegnati in questo ambito, più propriamente parliamo di operazioni di protezione civile, che per il 99% sono interventi di antincendio boschivo. Esiste però anche una piccola parte di attività legate, per esempio, alla ricerca di velivoli dispersi o al supporto in caso di catastrofi. Dipende sempre dalle necessità».

Rocco è intervenuto a Como con il suo AS350 il giorno di Ferragosto. «Il rogo era in fase di contenimento. Quando veniamo allertati, siamo una squadra composta da due persone: un pilota e un tecnico. Riceviamo le coordinate dell'incendio e ci rechiamo sul posto». Il loro compito è occuparsi delle operazioni di «spegnimento dal cielo». A dirigere il tutto c’è invece il direttore delle operazioni di spegnimento (DOS): «Il direttore d'orchestra».