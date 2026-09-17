Maltempo a Como, strade chiuse per frane e treni cancellati

Detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata di via Oltrecolle, tratto terminale della Statale che collega il capoluogo lariano con Lecco. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Chiusa anche via Monte Grappa, in un'area residenziale, lungo la quale i Vigili del Fuoco segnalano il rischio di cedimento di una cabina del gas.

Problemi, sempre relativi alla presenza di fango e detriti lungo la linea anche alla stazione ferroviaria di Como Camerlata con disagi al traffico ferroviario che si aggiungono a quelli conseguenza di un deragliamento di un treno merci avvenuto ieri sera attorno alle 21 a Milano Greco Pirelli, che oggi ha già comportato la cancellazione di quattro corse di Trenord. Si stimano ritardi medi di 30 minuti.