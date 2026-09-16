Tumore del pancreas, un esame del sangue per la diagnosi precoce

I ricercatori hanno sperimentato il test su quasi 1.800 pazienti negli Stati Uniti, in Europa e in Asia con risultati molto incoraggianti. L'esame ha identificato correttamente il tumore al pancreas allo stadio 1 e 2 nell'87% dei casi, mentre il tasso di falsi positivi è stato del 3% nei gruppi a basso rischio e del 16% in quelli ad alto rischio.