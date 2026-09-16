UCRAINA
Nonna ucraina neutralizza un drone russo
A mani nude rimuove la bobina di fibra ottica da un drone Fpv "dormiente".
Nonna ucraina neutralizza un drone russo
Screenshot (Video X)
Fonte Ats Ans
Nonna ucraina neutralizza un drone russo
A mani nude rimuove la bobina di fibra ottica da un drone Fpv "dormiente".
ZAPORIZHZHIA - Una nonna ucraina ha disabilitato a mani nude un drone Fpv russo "dormiente", rimuovendone la bobina di fibra ottica. Lo riporta il Kyiv Post, che sui social ha condiviso un video, diffuso sui canali Telegram e diventato subito virale.
Il drone era attivo prima che la donna si avvicinasse e gli strappasse la bobina, impedendone così l'utilizzo.
La scena, ripresa nei pressi di Zaporizhzhia, secondo quanto riportato dai media ucraini sarebbe stata filmata dallo stesso personale militare russo. La donna ha portato a termine l'operazione in circa dieci secondi, correndo comunque il rischio che il drone potesse esplodere.
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