Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

La sorpresa al gate

Al gate, però, ecco la sgradita sorpresa. «Durante il controllo dei biglietti il personale ci ha chiesto l’età del bambino», prosegue la donna. «Dopo un periodo di attesa senza spiegazioni chiare, una hostess si è avvicinata e ci ha comunicato che saremmo rimasti a terra. Non ci è stata proposta alcuna soluzione alternativa: ci è stato semplicemente detto che quel giorno non saremmo partiti. Nel frattempo, nostro figlio piangeva continuamente. Ci siamo ritrovati a cercare di tranquillizzarlo mentre cercavamo, senza ricevere indicazioni concrete, di capire cosa stesse succedendo e come avremmo potuto tornare a casa. Eravamo disponibili a pagare anche un supplemento o una penale, ma il personale è stato irremovibile e siamo stati mandati via».

Una notte in albergo e la partenza il giorno dopo

La famiglia è stata invitata a lasciare il gate e i bagagli sono stati sbarcati. «Siamo rimasti bloccati a Napoli – aggiunge Laurito – Siamo tornati disperati in biglietteria e abbiamo cercato autonomamente altre possibilità. Avevamo individuato un volo per Zurigo, ma anche questa alternativa è diventata indisponibile. Siamo per fortuna riusciti a partire poi il giorno dopo, pagando 150 euro ogni biglietto oltre a 100 euro di hotel per la notte a Napoli non prevista. Ci siamo quindi ritrovati a dover affrontare una spesa potenzialmente molto elevata per rientrare in Svizzera, dopo aver già acquistato e pagato il nostro viaggio di ritorno».