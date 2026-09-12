Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

Chiusure stradali, disagi al trasporto pubblico e spese per la sicurezza: Tamara Merlo interroga il Municipio sull'impatto delle partite casalinghe
«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
TiPress
di Cronaca Ticino
«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
Chiusure stradali, disagi al trasporto pubblico e spese per la sicurezza: Tamara Merlo interroga il Municipio sull'impatto delle partite casalinghe

LUGANO - Quanto costano alla collettività le partite casalinghe del FC Lugano e quale impatto hanno su residenti, traffico e trasporto pubblico? Sono alcuni dei temi sollevati da Tamara Merlo, Più Donne, in un'interrogazione presentata oggi (12 settembre) al Municipio di Lugano.

Al centro dell'interrogazione ci sono in particolare le chiusure stradali predisposte prima e dopo gli incontri per consentire gli spostamenti delle tifoserie tra la stazione FFS e lo stadio. Merlo chiede quante partite abbiano comportato limitazioni alla circolazione nel 2024, 2025 e 2026, quali strade siano state interessate e se siano possibili soluzioni alternative per garantire ai residenti l'accesso alle proprie abitazioni.

La fondatrice del movimento Più Donne si concentra anche sulle conseguenze per il trasporto pubblico, tra deviazioni, ritardi e spostamenti o soppressioni di fermate. Un ulteriore punto riguarda il percorso dei cortei nei pressi dell'Ospedale Civico e la valutazione di possibili alternative per ridurre rumore e disagi nel comparto.

Ampio spazio è dedicato, infine, ai costi. Merlo domanda quanto spenda mediamente la Città per i dispositivi di sicurezza e gestione del traffico, quali siano gli oneri per polizia, trasporto pubblico, pulizia e ripristino dello spazio pubblico e quale parte venga fatturata al FC Lugano. Chiede inoltre se esista una convenzione con il club e se siano stati esaminati modelli adottati in altre città svizzere, come Berna, dove le società professionistiche partecipano ai costi di sicurezza.

La questione di fondo posta al Municipio riguarda l'equilibrio tra le esigenze del calcio professionistico e delle tifoserie e quelle di residenti, utenti del trasporto pubblico e contribuenti.

Tamara Merlo: «Prendendo spunto dall’interrogazione della Lega...»
«Prendendo spunto dall’interrogazione della Lega sui costi delle manifestazioni non autorizzate, ho provato a fare la stessa domanda per quelle autorizzate: quanto costa alla collettività la gestione delle partite del FC Lugano e delle tifoserie? Non solo polizia: strade chiuse, residenti che non possono raggiungere o lasciare casa, linee TPL deviate, fermate soppresse, pulizia e imbrattamenti. E i cortei dalla stazione allo stadio passano anche nel comparto dell’Ospedale Civico».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
chiusure stradalifc luganopartite casalingheresidenti luganosicurezza stadiotraffico luganotrasporto pubblico
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
1 gior
2

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
16
54

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
11 ore
16
103

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
1 gior
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
2 gior
7
27

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
2 gior
18
87

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
6 ore
18
50

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
3 gior
3
11

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
1 gior

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
1 gior

È morta Emma Bonino

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
1 gior
86
192

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
1 gior
109
283

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
1 gior
130
281

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
1 gior
31
119

«Non sono né vittima, né pensionato»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
3 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
84

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
2 gior
39
72

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
1 gior
28
75

Centro Ovale, avviso di fallimento

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
3 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
21

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
87

«La Svizzera si dia una regolata»

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
2 gior
35
45

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
13
42

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
2 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
2 gior
3
23

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
3 gior
51
77

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
2 gior
26
100

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
4 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
13
71

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami
LIVE
CALCIO
1 gior
28
68

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
2 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
34
29

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
2 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
1 gior
2
25

Qui non vi conviene accelerare

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
114

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati
LIVE
BERNA
2 gior
2
30

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
LIVE
CANTONE
1 gior
15
15

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
55
122

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»

Un weekend per scoprire le case più incredibili del nostro cantone
LIVE
CANTONE
2 gior
1
10

Un weekend per scoprire le case più incredibili del nostro cantone

ULTIME NOTIZIE TICINO
Banda larga nelle regioni periferiche: da Berna 365 milioni
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 ora
1

Banda larga nelle regioni periferiche: da Berna 365 milioni

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
1 ora
7
37

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

“Trasporti ‘45”, «il Ticino mandi a Berna un messaggio coeso e determinato»
LIVE
CANTONE
3 ore
2
6

“Trasporti ‘45”, «il Ticino mandi a Berna un messaggio coeso e determinato»

Cassette arancioni contro la violenza domestica: un biglietto per chiedere aiuto
LIVE
CANTONE
8 ore
2
25

Cassette arancioni contro la violenza domestica: un biglietto per chiedere aiuto

Sulla cannabis terapeutica c'è chi rilancia: «I pazienti hanno bisogno di risposte»
LIVE
CANTONE
8 ore
18
39

Sulla cannabis terapeutica c'è chi rilancia: «I pazienti hanno bisogno di risposte»

Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto
LIVE
CANTONE
9 ore
32
64

Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
11 ore
87
145

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

66 aziende ticinesi a confronto sull'innovazione
LIVE
LUGANO
11 ore
2
4

66 aziende ticinesi a confronto sull'innovazione

Un ultimo morso d'estate
LIVE
CANTONE
11 ore
2
15

Un ultimo morso d'estate

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
1 gior
25
76

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico