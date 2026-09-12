«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

La fondatrice del movimento Più Donne si concentra anche sulle conseguenze per il trasporto pubblico, tra deviazioni, ritardi e spostamenti o soppressioni di fermate. Un ulteriore punto riguarda il percorso dei cortei nei pressi dell'Ospedale Civico e la valutazione di possibili alternative per ridurre rumore e disagi nel comparto.

Ampio spazio è dedicato, infine, ai costi. Merlo domanda quanto spenda mediamente la Città per i dispositivi di sicurezza e gestione del traffico, quali siano gli oneri per polizia, trasporto pubblico, pulizia e ripristino dello spazio pubblico e quale parte venga fatturata al FC Lugano. Chiede inoltre se esista una convenzione con il club e se siano stati esaminati modelli adottati in altre città svizzere, come Berna, dove le società professionistiche partecipano ai costi di sicurezza.