«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
Chiusure stradali, disagi al trasporto pubblico e spese per la sicurezza: Tamara Merlo interroga il Municipio sull'impatto delle partite casalinghe
Chiusure stradali, disagi al trasporto pubblico e spese per la sicurezza: Tamara Merlo interroga il Municipio sull'impatto delle partite casalinghe
LUGANO - Quanto costano alla collettività le partite casalinghe del FC Lugano e quale impatto hanno su residenti, traffico e trasporto pubblico? Sono alcuni dei temi sollevati da Tamara Merlo, Più Donne, in un'interrogazione presentata oggi (12 settembre) al Municipio di Lugano.
Al centro dell'interrogazione ci sono in particolare le chiusure stradali predisposte prima e dopo gli incontri per consentire gli spostamenti delle tifoserie tra la stazione FFS e lo stadio. Merlo chiede quante partite abbiano comportato limitazioni alla circolazione nel 2024, 2025 e 2026, quali strade siano state interessate e se siano possibili soluzioni alternative per garantire ai residenti l'accesso alle proprie abitazioni.
La fondatrice del movimento Più Donne si concentra anche sulle conseguenze per il trasporto pubblico, tra deviazioni, ritardi e spostamenti o soppressioni di fermate. Un ulteriore punto riguarda il percorso dei cortei nei pressi dell'Ospedale Civico e la valutazione di possibili alternative per ridurre rumore e disagi nel comparto.
Ampio spazio è dedicato, infine, ai costi. Merlo domanda quanto spenda mediamente la Città per i dispositivi di sicurezza e gestione del traffico, quali siano gli oneri per polizia, trasporto pubblico, pulizia e ripristino dello spazio pubblico e quale parte venga fatturata al FC Lugano. Chiede inoltre se esista una convenzione con il club e se siano stati esaminati modelli adottati in altre città svizzere, come Berna, dove le società professionistiche partecipano ai costi di sicurezza.
La questione di fondo posta al Municipio riguarda l'equilibrio tra le esigenze del calcio professionistico e delle tifoserie e quelle di residenti, utenti del trasporto pubblico e contribuenti.
Tamara Merlo: «Prendendo spunto dall’interrogazione della Lega...»
«Prendendo spunto dall’interrogazione della Lega sui costi delle manifestazioni non autorizzate, ho provato a fare la stessa domanda per quelle autorizzate: quanto costa alla collettività la gestione delle partite del FC Lugano e delle tifoserie? Non solo polizia: strade chiuse, residenti che non possono raggiungere o lasciare casa, linee TPL deviate, fermate soppresse, pulizia e imbrattamenti. E i cortei dalla stazione allo stadio passano anche nel comparto dell’Ospedale Civico».