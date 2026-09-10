Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
La Polizia cantonale lancia l'allerta, spiegando che i malintenzionati stanno chiedendo se in casa ci sono gioielli o altri beni di valore.
BELLINZONA - I malintenzionati non si fermano e prendono di mira i ticinesi con nuove modalità truffaldine. La Polizia cantonale avverte che attualmente si segnalano tentativi di truffa via telefono in cui i criminali si spacciano per funzionari di polizia usando nomi di funzionari reali.
Accusano le vittime di reati gravi e, facendo leva sulla pressione psicologica, chiedono se in casa vi siano gioielli o altri beni di valore.
Per apparire più credibili, citano inoltre come proprio recapito il numero per le segnalazioni della Polizia cantonale (0848 25 55 55), che è un numero reale ma non ha nulla a che vedere con la loro chiamata.
La polizia indica quindi che in caso di sospetto è bene interrompere subito la chiamata: le forze dell'ordine non chiedono mai questi dati per telefono. In ogni caso viene sottolineato di non fornire mai dati personali o informazioni sui propri beni per telefono.
Per segnalazioni: prevenzione@polca.ti.ch