Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

SURCASTI - Un cacciatore di 66 anni è stato trovato morto martedì a Surcasti, nei Grigioni, dopo essere stato dato per disperso durante una battuta di caccia. L’uomo, impegnato nella caccia in alta quota, non si è presentato al punto di incontro concordato nella mattinata. I suoi compagni di caccia hanno quindi avviato le ricerche e allertato la Polizia cantonale dei Grigioni.