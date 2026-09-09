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Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

Il 66enne era impegnato in una battuta a Surcasti, per il recupero della salma è stato necessario l'intervento della Rega
Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
POLIZIA CANTONALE GRIGIONI
Fonte Polizia cantonale Grigioni
elaborata da Redazione
Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
Il 66enne era impegnato in una battuta a Surcasti, per il recupero della salma è stato necessario l'intervento della Rega

SURCASTI - Un cacciatore di 66 anni è stato trovato morto martedì a Surcasti, nei Grigioni, dopo essere stato dato per disperso durante una battuta di caccia. L’uomo, impegnato nella caccia in alta quota, non si è presentato al punto di incontro concordato nella mattinata. I suoi compagni di caccia hanno quindi avviato le ricerche e allertato la Polizia cantonale dei Grigioni.

Poco prima di mezzogiorno, il corpo senza vita del cacciatore è stato rinvenuto in una zona impervia e ripida. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato durante l’attività venatoria. Per il recupero della salma è stato necessario l’intervento di un elicottero della Rega, con a bordo specialisti alpini.

La Polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con la Procura, sta indagando per chiarire le esatte cause del decesso.

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