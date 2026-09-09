Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
Il 66enne era impegnato in una battuta a Surcasti, per il recupero della salma è stato necessario l'intervento della Rega
SURCASTI - Un cacciatore di 66 anni è stato trovato morto martedì a Surcasti, nei Grigioni, dopo essere stato dato per disperso durante una battuta di caccia. L’uomo, impegnato nella caccia in alta quota, non si è presentato al punto di incontro concordato nella mattinata. I suoi compagni di caccia hanno quindi avviato le ricerche e allertato la Polizia cantonale dei Grigioni.
Poco prima di mezzogiorno, il corpo senza vita del cacciatore è stato rinvenuto in una zona impervia e ripida. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato durante l’attività venatoria. Per il recupero della salma è stato necessario l’intervento di un elicottero della Rega, con a bordo specialisti alpini.
La Polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con la Procura, sta indagando per chiarire le esatte cause del decesso.
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