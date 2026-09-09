Vanil Noir, morto un escursionista dopo una caduta di 200 metri
L'uomo, residente nel canton Vaud, stava effettuando un'escursione in compagnia quando ha perso l'equilibrio.
GRANDVILLARD - Un escursionista di 79 anni ha perso la vita martedì 8 settembre 2026 dopo essere precipitato per circa 200 metri nella zona del Vanil Noir, a Grandvillard. Le circostanze esatte dell'incidente sono al vaglio della Polizia cantonale di Friburgo.
Verso le 13.05, il Centro di intervento e allarme (CEA) della Polizia cantonale è stato informato dell'intervento di un elicottero della REGA nella zona, in seguito alla caduta dell'escursionista.
I soccorritori della REGA e della Colonna di soccorso della Gruyère hanno rapidamente avviato le ricerche e hanno rinvenuto l'uomo su un pendio tra il Vanil Noir e il Vanil de l'Ecri. Una volta raggiunto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La vittima, un uomo di 79 anni residente nel cantone di Vaud, è stata trasportata in elicottero a valle e successivamente presa in carico dall'impresa di pompe funebri di turno.
Secondo i primi elementi emersi dall'indagine, il 79enne stava effettuando un'escursione in compagnia di un'altra persona quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando per circa 200 metri. Gli investigatori alpini della Polizia cantonale hanno raggiunto il luogo dell'incidente a bordo di un elicottero della Swiss Helicopter per effettuare il sopralluogo. Le indagini proseguono per determinare le circostanze esatte della caduta.
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