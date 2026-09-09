Vanil Noir, morto un escursionista dopo una caduta di 200 metri

I soccorritori della REGA e della Colonna di soccorso della Gruyère hanno rapidamente avviato le ricerche e hanno rinvenuto l'uomo su un pendio tra il Vanil Noir e il Vanil de l'Ecri. Una volta raggiunto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La vittima, un uomo di 79 anni residente nel cantone di Vaud, è stata trasportata in elicottero a valle e successivamente presa in carico dall'impresa di pompe funebri di turno.

Secondo i primi elementi emersi dall'indagine, il 79enne stava effettuando un'escursione in compagnia di un'altra persona quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando per circa 200 metri. Gli investigatori alpini della Polizia cantonale hanno raggiunto il luogo dell'incidente a bordo di un elicottero della Swiss Helicopter per effettuare il sopralluogo. Le indagini proseguono per determinare le circostanze esatte della caduta.