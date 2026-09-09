«La Svizzera non è un'isola»

BERNA - Nasce l'"Alleanza accordo sull'energia elettrica Svizzera", che riunisce attori del mondo economico e del settore energetico con l'obiettivo di sostenere l'accordo sull'elettricità tra la Svizzera e l'Unione europea. L'organizzazione punta a informare la popolazione sui contenuti e sui vantaggi dell'intesa e sostiene una sua attuazione senza "Swiss Finish", cioè senza regolamentazioni aggiuntive non richieste dall'accordo.