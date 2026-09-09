Nove svizzeri su dieci vogliono bandire i social ai minori

La ricerca mostra un consenso ampio e trasversale: il divieto è all'88% nella Svizzera tedesca, all'87% in quella francofona, all'87% tra gli uomini e al 90% fra le donne. A livello politico, il sostegno a una proibizione varia dall'82% degli elettori del PLR al 92% dei votanti del Centro. Si registra inoltre l'84% di pareri favorevoli tra le persone single, l'89% tra le coppie senza figli e il 90% nelle famiglie con figli, le prime ad essere interessate.

Le preoccupazioni alla base di un intervento sono molteplici. Tra le principali ragioni addotte, gli interpellati hanno citato la tutela della salute mentale degli adolescenti, il potenziale di dipendenza delle piattaforme e la diffusione di contenuti dannosi. Non meno rilevante è il timore che i minori possano finire nel mirino di malintenzionati.