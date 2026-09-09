SVIZZERA
Neutralità e alimentazione: come voterete sulle due iniziative?
Presto si tornerà alle urne. Avete già deciso come voterete? Partecipate qui al nostro sondaggio.
20 Minuten
Fonte Red
Neutralità e alimentazione: come voterete sulle due iniziative?
Presto si tornerà alle urne. Avete già deciso come voterete? Partecipate qui al nostro sondaggio.
BERNA - Il 27 settembre 2026, gli elettori svizzeri saranno chiamati a esprimersi sulle due iniziative popolari «Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)» e «Per un'alimentazione sicura - mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)».
Vi siete già fatti un'opinione? Fatecela conoscere e partecipate qui al sondaggio sulle votazioni di 20 Minuti e Tamedia.
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