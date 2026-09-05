Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Ilaria Perren, viene spiegato, è un'infermiera specialista in medicina intensiva e un'attiva promotrice dei diritti e dell'inclusione delle persone con disabilità in Ticino. Diventata paraplegica a causa di un grave incidente, ha saputo trasformare la sua esperienza personale in un profondo impegno civico, etico e professionale. Oggi lavora per l'EOC, presso l'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, dove si occupa del controllo qualità nel reparto di cure intense dopo essere stata caporeparto in Pronto Soccorso.



L'esperienza unica di Perren «unisce la prospettiva del personale sanitario di prima linea a quella del paziente mieloleso, offrendo una visione d'insieme rara e preziosa sulla cura e sulle barriere ambientali. Possiede una forte specializzazione nelle dinamiche legate alla bioetica, alle Medical Humanities e alla tutela legale delle fasce vulnerabili. Ha saputo ridefinire il proprio ruolo professionale e sociale dopo il trauma, diventando una figura di riferimento per la comunità».