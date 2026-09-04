52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Inoltre, «agli accertamenti medico-legali non sono state riscontrate patologie naturali che, di per sé, potrebbero rappresentare una causa o una concausa del decesso o che potrebbero esser correlabili alla dinamica dell'evento (non vi sono elementi che portino a sospettare che la 52enne possa aver avuto un malore che ha favorito l'annegamento)».

Rilevata alcolemia elevata e presenza di benzodiazepine

Quanto alle analisi tossicologiche «le stesse hanno rilevato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, pur a concentrazioni terapeutiche o subterapeutiche, sostanze in grado di potenziare gli effetti depressivi dell'alcol sul sistema nervoso centrale. Tale associazione era verosimilmente idonea a compromettere in misura rilevante vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, rappresentando pertanto un importante fattore favorente o concausale nella dinamica che ha condotto al decesso, sia per una possibile caduta in acqua dalla riva sia per eventuali difficoltà nel nuoto e nella capacità di reazione».