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52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

La perizia medico-legale attribuisce il decesso all’asfissia da annegamento: «Non rilevato al momento interventi di terzi».
52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
Rescue media
di Cronaca Ticino
52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
La perizia medico-legale attribuisce il decesso all’asfissia da annegamento: «Non rilevato al momento interventi di terzi».

MELIDE - «Conseguenze acute di un'asfissia da annegamento».

Il risultato della perizia
È arrivato il risultato della perizia medico-legale sugli accertamenti autoptici per la 52enne trovata senza vita nelle acque del Ceresio. «Le risultanze dell'autopsia e delle indagini radiologiche, tossicologiche, laboratoristiche e istologiche - si legge nel comunicato del Ministero pubblico - valutate congiuntamente ai dati anamnestico-circostanziali e tenuto conto dell'esclusione di altre possibili cause di morte (in particolare di natura traumatica, biochimico-metabolica o patologica naturale evidenziabile mediante gli accertamenti macro e microscopici standard), consentono di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile a conseguenze acute di un'asfissia da annegamento».

La donna, lo ricordiamo, aveva pubblicato le registrazioni delle chiamate con il consigliere di Stato Claudio Zali. La sua testimonianza aveva inoltre portato all'apertura del procedimento penale, di cui si è avuta notizia solo alcuni giorni fa, nei confronti del consigliere di Stato dimissionario per presunti reati contro l'integrità sessuale ai danni di una terza persona.

MELIDE
Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Inoltre, «agli accertamenti medico-legali non sono state riscontrate patologie naturali che, di per sé, potrebbero rappresentare una causa o una concausa del decesso o che potrebbero esser correlabili alla dinamica dell'evento (non vi sono elementi che portino a sospettare che la 52enne possa aver avuto un malore che ha favorito l'annegamento)».

Rilevata alcolemia elevata e presenza di benzodiazepine
Quanto alle analisi tossicologiche «le stesse hanno rilevato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, pur a concentrazioni terapeutiche o subterapeutiche, sostanze in grado di potenziare gli effetti depressivi dell'alcol sul sistema nervoso centrale. Tale associazione era verosimilmente idonea a compromettere in misura rilevante vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, rappresentando pertanto un importante fattore favorente o concausale nella dinamica che ha condotto al decesso, sia per una possibile caduta in acqua dalla riva sia per eventuali difficoltà nel nuoto e nella capacità di reazione».

MELIDE
Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

«Escluso intervento di terzi»
Si precisa infine che «i paralleli accertamenti già disposti non hanno analogamente evidenziato al momento un intervento da parte di terzi nella determinazione del decesso. L'inchiesta prosegue anche attraverso l'esame delle tracce prelevate e con la raccolta di testimonianze nonché con altri elementi circostanziali come pure attraverso una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di medicina legale di Zurigo».

Il Ministero pubblico ribadisce da ultimo «che informerà sugli sviluppi dell'inchiesta in presenza di elementi consolidati, nel rispetto delle norme vigenti, dei famigliari della vittima e tenuto conto dei tempi necessari alle verifiche in corso».

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annegamentoceresiomorte

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