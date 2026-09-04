Il Ticino cerca un nuovo Delegato alle relazioni esterne
Aperto il bando di concorso: tra i requisiti una solida rete di relazioni, interesse per la politica e capacità di mediazione e negoziazione.
BELLINZONA - È aperto il nuovo bando di concorso per la nomina di un Delegato o una Delegata alle relazioni esterne, ha informato la Cancelleria dello Stato. Il posto sarà vacante dal 1º gennaio 2027, data in cui Francesco Quattrini l'attuale delegato alle relazioni esterne, assumerà la funzione di Cancelliere dello Stato.
Nel concreto, il Delegato cantonale alle relazioni esterne ha la responsabilità di garantire la direzione amministrativa, gestionale e finanziaria del Servizio e di rappresentare, secondo le istruzioni del Governo, gli interessi del Cantone presso la Confederazione, il Parlamento federale e le istituzioni intercantonali, transfrontaliere e internazionali.
Attraverso la sua attività contribuisce inoltre a migliorare, oltre i confini ticinesi, la conoscenza della realtà e delle problematiche della regione.
Per questo incarico l'Amministrazione cantonale ticinese è alla ricerca di una persona che abbia una solida rete di relazioni in ambito istituzionale, politico ed economico e uno spiccato interesse per la politica svizzera e internazionale. Completano il profilo una buona padronanza delle lingue nazionali e dell'inglese, e capacità di mediazione e negoziazione.
Ulteriori dettagli relativi alla posizione e alle modalità di candidatura possono essere consultati su www.ti.ch/concorsi.