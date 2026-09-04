Il Ticino cerca un nuovo Delegato alle relazioni esterne

Attraverso la sua attività contribuisce inoltre a migliorare, oltre i confini ticinesi, la conoscenza della realtà e delle problematiche della regione.

Per questo incarico l'Amministrazione cantonale ticinese è alla ricerca di una persona che abbia una solida rete di relazioni in ambito istituzionale, politico ed economico e uno spiccato interesse per la politica svizzera e internazionale. Completano il profilo una buona padronanza delle lingue nazionali e dell'inglese, e capacità di mediazione e negoziazione.