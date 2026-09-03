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Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

Il furto presso la stazione di servizio del Gottardo. L'intervento coordinato tra le polizie cantonali e doganali ha permesso di recuperare la refurtiva e fermare i sospettati al confine.
Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
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Fonte Polca UR
elaborata da Redazione
Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
Il furto presso la stazione di servizio del Gottardo. L'intervento coordinato tra le polizie cantonali e doganali ha permesso di recuperare la refurtiva e fermare i sospettati al confine.

CHIASSO - Lo scorso sabato sera, 29 agosto, due viaggiatori francesi in viaggio verso sud si sono fermati per una breve pausa presso la stazione di servizio del Gottardo, nel Canton Uri. Mentre si trovavano vicino al bagagliaio aperto della loro auto per consumare uno spuntino, tre persone hanno rubato, senza farsi notare, uno zaino dall'interno del veicolo lasciato incustodito.

Accortisi della scomparsa dello zaino al momento di riprendere il viaggio, i due turisti hanno immediatamente avvisato la polizia cantonale di Uri. Grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile ricostruire la dinamica del furto e identificare il veicolo utilizzato dai presunti autori per la fuga.

La polizia urana ha quindi informato le autorità competenti del Canton Ticino e le autorità doganali di Chiasso. Il veicolo ricercato è stato fermato al confine di Chiasso e i tre occupanti sono stati temporaneamente arrestati e trasferiti nelle mani della polizia cantonale di Uri per ulteriori accertamenti.

I sospettati sono due uomini di 48 anni e uno di 36 anni, tutti cittadini georgiani. La polizia cantonale urana, sotto la direzione della Procura del medesimo cantone, ha avviato le indagini.

I tre indagati sono stati successivamente rimessi in libertà, ma il procedimento penale prosegue.

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