Il VPOD bacchetta l'UDC: «Troppe bufale!»

«Vogliono smantellare, aziendalizzare e privatizzare i servizi pubblici»

L'UDC, secondo il sindacato, avrebbe in definitiva dovuto ammettere che «il fallace, rigido e arbitrario automatismo proposto sarebbe in netta contraddizione con i crescenti bisogni della popolazione e carichi di lavoro del personale». «Epperò - conclude il VPOD -, non sorprende che tutto ciò non sia avvenuto: la decimazione è infatti un cavallo di Troia demagogico della destra economica volto a smantellare, aziendalizzare e privatizzare i servizi pubblici».