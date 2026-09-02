La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

ZURIGO - Oltre 2mila mutande di cotone sepolte in tutta la Svizzera per studiare la qualità del terreno. È l’insolito esperimento avviato nel 2021 dall’Università di Zurigo e dall’istituto di ricerca Agroscope, che ha coinvolto circa mille persone nell’ambito del progetto di citizen science "Underwear Evidence". Ora, a cinque anni di distanza, sono disponibili i primi risultati.