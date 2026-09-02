Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Un esperimento dell’Università di Zurigo rivela come la decomposizione del cotone aiuti a comprendere l’attività biologica e l’impatto dell’uso dei terreni svizzeri.
La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
UZH/Nicolas Zonvi
Nel 2021, i ricercatori hanno seppellito oltre 2000 mutande in tutta la Svizzera.
di 20min.ch | Fee Anabelle Riebeling
La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
Un esperimento dell’Università di Zurigo rivela come la decomposizione del cotone aiuti a comprendere l’attività biologica e l’impatto dell’uso dei terreni svizzeri.

ZURIGO - Oltre 2mila mutande di cotone sepolte in tutta la Svizzera per studiare la qualità del terreno. È l’insolito esperimento avviato nel 2021 dall’Università di Zurigo e dall’istituto di ricerca Agroscope, che ha coinvolto circa mille persone nell’ambito del progetto di citizen science "Underwear Evidence". Ora, a cinque anni di distanza, sono disponibili i primi risultati.

Misurare il grado di decomposizione
Le mutande, insieme a circa 12mila bustine di tè, sono state interrate per due mesi con l’obiettivo di comprendere meglio l’attività degli organismi del suolo, come lombrichi, funghi e batteri. Una volta dissotterrate, sono state fotografate e inviate in laboratorio insieme a campioni di terreno.

Il grado di decomposizione è stato utilizzato come indicatore dell’attività biologica: più rapidamente si degradava il cotone, maggiore risultava l’attività degli organismi.

Quanto influisce il tipo di utilizzo del terreno?
I risultati mostrano differenze legate soprattutto all’utilizzo del terreno. La decomposizione maggiore è stata osservata nei giardini privati, mentre nei prati è stata rilevata l’attività più bassa degli organismi. Campi e prati utilizzati a scopo agricolo si collocavano invece nel mezzo.

Secondo quanto riferito da UZH News, il tipo di utilizzo del terreno spiegava le differenze meglio della maggior parte delle proprietà del suolo analizzate, anche se fattori chimici, come il contenuto di nutrienti, hanno avuto un ruolo importante.

L'importanza dello studio
Una decomposizione intensa, tuttavia, non equivale sempre a una situazione ideale. «Una decomposizione massima non è però auspicabile in ogni ecosistema», ha spiegato Sebastian Franz Bender, ricercatore di Agroscope e co-responsabile del progetto. In ambienti naturali e nei giardini può infatti indicare un eccesso di nutrienti, rendendo opportuno verificare la concimazione.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica "Plants, People, Planet", contribuisce ad approfondire la conoscenza degli organismi che vivono nel terreno. «I suoli sani - ha sottolineato l’ecologo Marcel van der Heijden - sono importanti per la qualità dell’acqua, l’immagazzinamento della CO2 e la sicurezza alimentare».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
citizen scienceesperimento scientificomutandeorganismiorganismi del terrenouniversità di zurigozurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
1 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
1 gior
46
71

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
19 ore

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
59
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
16 ore

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
15 ore

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
2 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
21 ore
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
111

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
16

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
13 ore
10

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
45

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
375

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
1 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
3 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
15

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
2 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
20 ore

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
2 gior
2
43

Mirka parla, Roger piange

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
1 gior
44
141

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
23

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
4 gior
168
250

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
15 ore
21
97

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
10
59

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
20 ore
54
88

Altra partita, altri timori

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
3 gior
18
36

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
1 gior
31
53

Cornaredo non c'è più

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
90

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
5 gior
75
129

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
20
54

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
16 ore
5
66

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
25

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
17

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
2 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
43 min
13

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
9 ore
1

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone
LIVE
SAN GALLO
13 ore
14
24

Auto elettrica in fiamme in un parcheggio sotterraneo: evacuate 50 persone

Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: identificata la vittima
LIVE
VALLESE
14 ore

Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: identificata la vittima

Lucerna in testa: la Svizzera è il Paese con i taxi più cari al mondo
LIVE
SVIZZERA
15 ore
10
30

Lucerna in testa: la Svizzera è il Paese con i taxi più cari al mondo

Finti lattonieri truffano anziano: 66.000 franchi per rifargli il tetto di casa
LIVE
ZURIGO
16 ore
7
25

Finti lattonieri truffano anziano: 66.000 franchi per rifargli il tetto di casa

Guasto tecnico in un impianto di depurazione: muoiono 1'000 pesci
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
16 ore

Guasto tecnico in un impianto di depurazione: muoiono 1'000 pesci

Due bus si scontrano: 13 feriti
LIVE
VALLESE
17 ore

Due bus si scontrano: 13 feriti

Ermotti: «Misure oltre gli standard internazionali rischiano di fare danni»
LIVE
SVIZZERA
17 ore
3
24

Ermotti: «Misure oltre gli standard internazionali rischiano di fare danni»

Oltre 22mila fulmini in Svizzera: Berna e Lugano in testa
LIVE
SVIZZERA
17 ore
2
5

Oltre 22mila fulmini in Svizzera: Berna e Lugano in testa