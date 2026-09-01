Oltre 22mila fulmini in Svizzera: Berna e Lugano in testa

Berna e Lugano in testa

A livello di cantoni, Berna è in testa con 3'426 fulmini, davanti ai Grigioni (2'773), al Ticino (2'552), al Vallese (2'276) e a Vaud (2'188). Per quanto riguarda i distretti, quello di Lugano ha registrato la maggiore attività elettrica, con 570 fulmini e una densità particolarmente elevata.