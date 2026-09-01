Comcom: «Nuovi operatori? Missione impossibile nel mercato di telefonia mobile»
Le barriere economiche e normative rendono estremamente difficile l’ingresso di nuovi competitor nel settore svizzero della telefonia mobile.
Le barriere economiche e normative rendono estremamente difficile l’ingresso di nuovi competitor nel settore svizzero della telefonia mobile.
BERNA - La Commissione federale delle comunicazioni Comcom non prevede l'ingresso di nuovi operatori nel mercato svizzero della telefonia mobile. Gli ostacoli sono estremamente elevati.
Solo la costruzione di una propria rete di telefonia mobile costerebbe, secondo una stima approssimativa, almeno mezzo miliardo di franchi, ha dichiarato il presidente di Comcom Martin Bürki martedì, a margine di una conferenza stampa, in un colloquio con l'agenzia di stampa AWP. A ciò si aggiungerebbe la creazione di una propria organizzazione di vendita e gestione in Svizzera.
È molto impegnativo costruire un'infrastruttura propria per soddisfare il requisito minimo di copertura del 50 percento della popolazione. Infatti, nelle città è molto difficile trovare nuovi siti per le antenne.
Inoltre, in ogni sito di antenna ci sono le restrizioni dovute ai limiti della regolamentazione sulla protezione dalle radiazioni (NISV). «Le limitazioni per un nuovo entrante sono enormi», ha detto Bürki: e chi non offre una buona copertura probabilmente non venderà nemmeno molti abbonamenti di telefonia mobile.
Anche Elon Musk dovrebbe costruire antenne
Nel caso di un nuovo entrante, la Comcom verificherebbe molto attentamente se entro il 2033 sia in grado di gestire una rete di telefonia mobile che copra la metà della popolazione, ha dichiarato il membro di Comcom Jean Christophe Schwaab durante la conferenza stampa: «Un nuovo entrante deve dimostrare di essere tecnicamente e finanziariamente in grado di farlo.»
Questo varrebbe anche per un operatore satellitare come Starlink di Elon Musk, che già offre telefonia mobile e internet a banda larga dallo spazio in molti paesi. Un operatore satellitare dovrebbe costruire una propria rete di telefonia mobile sulla terra e fornire così almeno la metà della popolazione.
Una copertura esclusivamente satellitare non sarebbe sufficiente. «Non vogliamo una copertura della Svizzera dall'aria», ha detto Bürki. In questo caso, infatti, verrebbe coperta solo una zona limitata, poiché nelle regioni di confine si verificherebbero interferenze. Le frequenze messe all'asta non sono infatti destinate all'uso per la comunicazione satellitare.
Per questo motivo è molto improbabile che alla prossima asta per la telefonia mobile si presenti un quarto offerente, oltre agli attuali operatori Swisscom, Salt e Sunrise.
Evitare vincitori dominanti e chiari perdenti
«Vorremmo che il mercato continuasse a funzionare», ha detto Bürki: «Vorremmo avere tre attori forti sul mercato, che alla fine garantiscano una buona esperienza per i clienti.» In un'asta esiste sempre il rischio che uno sia il chiaro vincitore e uno il chiaro perdente.
«Abbiamo cercato di eliminare questo rischio», ha detto Bürki. Le restrizioni alle offerte sono state inasprite a 230 megahertz (MHz). In questo modo, un singolo operatore può acquistare al massimo circa il 43 percento di tutte le frequenze. Nell'asta del 2012 il limite massimo era ancora di 270 MHz, ovvero il 50 percento di tutte le frequenze.
Inoltre, la Comcom ha introdotto restrizioni alle offerte nei singoli spettro di frequenza, cosa che nel 2012 non era avvenuta. Così, un singolo offerente può aggiudicarsi al massimo il 38 percento delle frequenze basse nella banda degli 800 e 900 MHz. Nella banda di frequenza media 1800 e 2100 MHz il limite massimo è di due terzi e nella banda di frequenza alta 2600 MHz FDD addirittura il 71 percento di tutte le frequenze messe all'asta.