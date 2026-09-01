Comcom: «Nuovi operatori? Missione impossibile nel mercato di telefonia mobile»

Evitare vincitori dominanti e chiari perdenti

«Vorremmo che il mercato continuasse a funzionare», ha detto Bürki: «Vorremmo avere tre attori forti sul mercato, che alla fine garantiscano una buona esperienza per i clienti.» In un'asta esiste sempre il rischio che uno sia il chiaro vincitore e uno il chiaro perdente.

«Abbiamo cercato di eliminare questo rischio», ha detto Bürki. Le restrizioni alle offerte sono state inasprite a 230 megahertz (MHz). In questo modo, un singolo operatore può acquistare al massimo circa il 43 percento di tutte le frequenze. Nell'asta del 2012 il limite massimo era ancora di 270 MHz, ovvero il 50 percento di tutte le frequenze.