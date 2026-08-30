Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
Grande dispiegamento di forze e area isolata, mentre la polizia invita a fornire materiale utile alle indagini.
Grande dispiegamento di forze e area isolata, mentre la polizia invita a fornire materiale utile alle indagini.
AARAU - È di un morto e cinque feriti, parte dei quali gravi, il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte, durante un rave party all'ippodromo Schachen di Aarau. Lo conferma la Polizia cantonale.
++Aufgrund des laufenden polizeilichen Grosseinsatzes bleibt das Schwimmbad Aarau bis auf Weiteres geschlossen. Besucher sollen sich vom Aarauer Schachen fernhalten.++— Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026
Sul posto è intervenuto un imponente dispositivo di sicurezza, con numerose pattuglie della polizia, ambulanze e pompieri. L'area attorno all'ippodromo dello Schachen è stata ampiamente transennata e la popolazione è stata invitata a evitarla. L'intervento era ancora in corso nella prima mattinata di domenica.
A causa dell'operazione, anche la piscina di Aarau rimane chiusa fino a nuovo avviso.
La polizia chiede inoltre a chiunque abbia realizzato foto o video durante l'evento di metterli a disposizione degli inquirenti, inviandoli attraverso il canale Instagram della Polizia cantonale di Argovia. Ulteriori informazioni sull'accaduto saranno comunicate nel corso della giornata.
In azione anche un Super Puma
Secondo quanto riferito dalle autorità, l'allarme è stato lanciato attorno alle 2.30 del mattino. Nell'ambito della vasta operazione è entrato in azione anche un Super Puma dell'esercito svizzero. Non è tuttavia ancora chiaro quale fosse il compito dell'elicottero.
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