Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

S.ANTONINO - Da «circa tre mesi» alcune persone dormono alla stazione di S. Antonino, accade «sempre al mattino, quando prendo il treno alle 6.11». A raccontarlo è un passeggero, che aggiunge: «Non sono sempre le stesse persone ma quasi sempre diverse, mal vestite e spesso anche senza scarpe».



Buttati per terra e su una panchina: è l'immagine che il pendolare decide di immortalare con il suo telefono quando si trova in attesa del treno, perché «fa strano vedere queste situazioni alle nostre latitudini». Capita così di andare a prendere il treno persino con l'ansia di essere «insultato in una lingua incomprensibile da uno di loro». È accaduto in un caso e senza un motivo apparente: «Probabilmente il treno lo aveva svegliato ed era alquanto alterato».