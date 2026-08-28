Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

Nei pressi di Birrhard, lungo l'autostrada A1, otto pali in cemento sono stati piegati dal vento. Uno ha danneggiato una sala ricreativa e un altro un edificio commerciale. A Henggart (ZH) e lungo la linea ad alta tensione tra Ebnat e Herblingen (SH), alcuni alberi sono caduti sulle linee elettriche. A Sciaffusa, l'incidente ha provocato, verso le 10.10, un'interruzione di corrente durata circa 20 minuti.