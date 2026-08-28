Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti
Chicchi di grandine giganti, raffiche di vento e blackout hanno messo in ginocchio infrastrutture e trasporti.
Chicchi di grandine giganti, raffiche di vento e blackout hanno messo in ginocchio infrastrutture e trasporti.
BERNA - Una violenta ondata di temporali ha colpito venerdì mattina le regioni settentrionali della Svizzera, causando ingenti danni. Diverse persone sono rimaste ferite a causa della caduta di alberi e della grandine. Nel Canton Soletta, una donna ha riportato gravi lesioni.
SRF Meteo ha registrato circa 46'000 fulmini in breve tempo e individuato due aree particolarmente colpite dalla grandine, estese dalla regione di Basilea e dal Lago di Neuchâtel verso est, fino al Lago di Costanza.
Secondo Meteosvizzera, in alcune località i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro di 5 centimetri. Le compagnie assicurative Allianz Suisse e la Mobiliare hanno stimato danni per milioni di franchi.
Allianz Suisse prevede oltre 10'000 casi di danni, stando alle prime stime comunicate dalla compagnia. La Mobiliare ha definito l'evento la «più grave» grandinata dell'anno.
Nel Canton Sciaffusa sono state registrate raffiche di vento fino a 142 chilometri orari, secondo SRF Meteo. A Hallau sono caduti 23 millimetri di pioggia in dieci minuti, seguita da Langenbruck (BL) con 19 millimetri e Barmelweid (AG) con 18.
290 segnalazioni di danni a Soletta
Il Canton Soletta è stato tra i più colpiti. Il temporale ha investito la zona con particolare violenza, ha dichiarato una portavoce della Polizia cantonale di Soletta all'agenzia Keystone-SDA.
Nel corso della mattinata, la polizia ha ricevuto circa 290 segnalazioni di danni. A Erlinsbach (SO), una donna di 42 anni è rimasta gravemente ferita dalla caduta di un albero. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale dal servizio di soccorso.
La Polizia cantonale argoviese ha riferito che, nell'area autostradale di Birrfeld/Birrhard, un camion si è ribaltato lateralmente su un furgone. Non si sono registrati feriti.
Pali in cemento abbattuti in Argovia
I violenti temporali hanno danneggiato anche l'infrastruttura di rete di Axpo. Secondo quanto comunicato dal principale produttore svizzero di elettricità, particolarmente colpita è stata la Bassa Valle dell'Aare, nel Canton Argovia.
Nei pressi di Birrhard, lungo l'autostrada A1, otto pali in cemento sono stati piegati dal vento. Uno ha danneggiato una sala ricreativa e un altro un edificio commerciale. A Henggart (ZH) e lungo la linea ad alta tensione tra Ebnat e Herblingen (SH), alcuni alberi sono caduti sulle linee elettriche. A Sciaffusa, l'incidente ha provocato, verso le 10.10, un'interruzione di corrente durata circa 20 minuti.
Secondo le valutazioni attuali, l'assicurazione edifici del Cantone Zurigo prevede oltre 2000 segnalazioni di danni, per un ammontare complessivo di circa 30 milioni di franchi. I pompieri sono intervenuti fino al tardo pomeriggio con oltre 350 operazioni.
Nella regione di Winterthur, diverse persone hanno riportato lievi ferite causate dai chicchi di grandine, secondo la Polizia cittadina. La grandine ha inoltre sfondato lucernari e parabrezza delle auto, mentre il vento ha abbattuto alberi e scoperchiato tetti.
Interruzioni di corrente, ferrovia e voli
AEW Energie AG ha segnalato venerdì mattina interruzioni di corrente dovute al maltempo che hanno interessato diversi comuni del Fricktal argoviese.
Il maltempo ha provocato disagi anche al traffico ferroviario. La tratta tra Bienne e Olten, ad esempio, è rimasta impraticabile fino al primo pomeriggio, secondo quanto comunicato dalle FFS. Danni sono stati segnalati anche sulla linea R55 presso Nyon (VD).
Limitazioni operative si sono verificate anche all'aeroporto di Zurigo. Fino al tardo pomeriggio di venerdì, Swiss ha dovuto cancellare 85 voli tra arrivi e partenze, coinvolgendo circa 11'200 passeggeri. Numerosi altri voli hanno accumulato ritardi fino a tre ore e, in alcuni casi, anche superiori.
Secondo quanto comunicato, la causa principale delle interruzioni operative è stata la caduta di fulmini nelle vicinanze dell'aeroporto. In queste situazioni, per motivi di sicurezza, le attività sull'area di manovra vengono temporaneamente sospese.